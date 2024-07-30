Fenerbahçe'de Fred şoku! Brezilyalı yıldız, oyundan çıkmak zorunda kaldı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşıyor.
Temsilcimizde maça ilk 11'de başlayan Fred, sakatlık yaşayarak taraftarları korkuttu.
FRED ÇIKTI İSMAİL GİRDİ
Yıldız oyuncu oyuna devam edemeyerek yerini 31. dakikada İsmail Yüksek'e bıraktı.
Fred'in sağlık durumu hakkında yarın bilgilendirme yapılması bekleniyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor