Fenerbahçe, Lugano'yu ağırlıyor! Mourinho Kadıköy'deki ilk resmi maçına çıktı
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor. Temsilcimizin teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de ilk defa resmi bir maça çıkmanın heyecanını yaşıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk ediyor.
İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimize beraberlik ve galibiyet yetiyor.
İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yöneteceği karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.
FENERBAHÇE - LUGANO İLK 11'LER
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko
Lugano: Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda