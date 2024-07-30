Fenerbahçe, Lugano'yu ağırlıyor! Mourinho Kadıköy'deki ilk resmi maçına çıktı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 30 Temmuz 2024 19:05 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 19:10 - Güncelleme:

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor. Temsilcimizin teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de ilk defa resmi bir maça çıkmanın heyecanını yaşıyor.