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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye İtalyan devi Napoli'den 18 milyon euro

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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde&#039;ye İtalyan devi Napoli&#039;den 18 milyon euro

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa'nın devlerinin radarında. Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Jayden Oosterwolde için de astronomik bir teklif geldi. İtalyan devi Napoli, başarılı savunma oyuncusu için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler ise bu bonservis bedelini az buldu ve teklifin güncellenmesini istedi.

Yaz transfer döneminde kadrosunu çarpıcı transferlerle güçlendiren Fenerbahçe, bir yandan da yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye İtalyan devi Napoli'den 18 milyon euro - 1. Resim

Başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere birçok oyuncusu için kapısı çalınan sarı-lacivertliler, yüksek teklifler gelmediği sürece oyuncu satmayı düşünmüyor.

18 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Takvim'de yer alan habere göre, Ferdi için 30 milyon euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirmeye alacak olan Kanarya'ya, son olarak da Jayden Oosterwolde için Napoli'den gelen teklifi reddetti.

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye İtalyan devi Napoli'den 18 milyon euro - 2. Resim

İtalyan devi, deneyimli savunmacı için 18 milyon euro önerdi. Ancak Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için gelen teklifin güncellenmesini isterken son kararı Mourinho'nun vereceği ifade ediliyor.

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye İtalyan devi Napoli'den 18 milyon euro - 3. Resim

Parma'dan 6 milyon Euro'ya alınan 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 43 maçta forma giyerken 2 gol attı.

Düzenleyen:  - Spor
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