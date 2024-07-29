Fenerbahçe Avrupa'da 272. sınavında Lugano'yu konuk ediyor
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. sınavına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibi ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde yarın 36. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARI KARNESİ
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
82
42
23
17
119
80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
35
13
11
11
52
42
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Avrupa Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
271
108
55
108
370
387
Kaynak: Anadolu Ajansı