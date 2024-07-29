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Haberler > Spor > Fenerbahçe Avrupa'da 272. sınavında Lugano'yu konuk ediyor

Fenerbahçe Avrupa'da 272. sınavında Lugano'yu konuk ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. sınavına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibi ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

Fenerbahçe Avrupa'da 272. sınavında Lugano'yu konuk ediyor - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde yarın 36. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

35

13

11

11

52

42

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

271

108

55

108

370

387

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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