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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor! Muhtemel 11'ler...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda sahasında Lugano'yu ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan sarı-lacivertliler Kadıköy'e zafer için çıkıyor. Her türlü galibiyet ve beraberlik Kanarya'ya yetiyor. İşte maça doğru son bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bu akşam İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor! Muhtemel 11'ler... - 1. Resim

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

LİLLE İLE RAKİP OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor! Muhtemel 11'ler... - 2. Resim

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde 36. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor! Muhtemel 11'ler... - 3. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Kent, Edin Dzeko.

Lugano: Saipi, Brault, Papadopoulos, Ahjdari, Marwues, Mahmoud, Grgic, Mahou, Santos, Aiseda, Przybylko.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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