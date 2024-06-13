Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Coman'ın maliyeti transferi zora soktu

Transferin en hareketli takımı Fenerbahçe, stoper ve kanat bölgesine yıldız transferler yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Joe Rodon'u gündemine aldı. Bayern Münih'in yıldızı Coman'ın maliyeti ise transferi zora soktu.

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, transferde yıldız futbolculara yöneldi. Hücum bölgesinde Lewandowski, Mane, Sterling gibi oyuncuların adı sarı-lacivertliler ile anılırken, Mourinho stoper bölgesinde de alternatif üretilmesini istedi. Bu doğrultuda transfer listesinde olan isim ortaya çıktı.

STOPER HEDEFİ BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig'de Tottenham forması giyen Joe Rodon için girişimlerde bulunacak. Geçen sezonu Leeds United’da kiralık olarak geçiren Galli futbolcu, daha önce Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Bu doğrultuda Tottenham ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki savunmacının, eski hocasıyla birlikte çalışmaya sıcak bakabileceği öğrenildi. Ancak Rodon, Premier Lig’den teklif gelmesi halinde bunları da değerlendireceğini belirtti.

COMAN SIKINTIYA GİRDİ

Mourinho'nun talebi doğrultusunda hızlı kanat oyuncularını transfer etmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı gündemine aldı. 27 yaşındaki Fransız oyuncunun maliyet araştırması yapıldı. Coman'ın 17 milyon Euro'luk yıllık maaşı Fenerbahçe'nin transferden vazgeçmesine sebep oldu.