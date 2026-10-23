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Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u geriden gelip devirdi

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Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u geriden gelip devirdi
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u geriden gelip devirdi

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague yedinci hafta maçında karşılaştığı Olympiakos'u 64-61 mağlup ederek altıncı galibiyetini aldı. Avrupa'da bu sezon yedinci maçında altıncı galibiyetini alan Jasikevicius'un ekibi, Panathinaikos ile zirveyi paylaştı. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Shane Larkin, yeni takımıyla en skorer maçını oynadı.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) yedinci haftasında deplasmanda son şampiyon Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA'DA ALTINCI GALİBİYET

Sunel Arena'da oynanan mücadelede 16 sayı geriye düşen Fenerbahçe Tarfin, son dakikada öne geçerek Olympiakos'u 64-61 yendi. EuroLeague'de bu sezon yedinci maçında altıncı galibiyetini alan sarı lacivertliler, Panathinaikos ile birlikte zirveyi paylaştı. Bu sezon Avrupa'da ilk kez evinde kaybeden Yunan ekibi ise beş galibiyette kaldı.

FENERBAHÇE İLK YARIYI GERİDE KAPATTI

Mücadeleye 5-1'lik seriyle başlayan sarı lacivertliler, ilerleyen dakikalarda Olympiakos'un 17-0'lık serisini engelleyemedi. Ev sahibi takımın serisini Larkin'in üç sayılık basketiyle sonlandıran Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 20-8 geride bitirdi. İkinci çeyrekte Baldwin'in sayılarıyla farkı tek hanelere indiren sarı lacivertliler, düşük skorlu geçen ilk yarıyı 34-24 geride kapattı.

BİTİME 38 SANİYE KALA ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 10-0'lık seriyle farkı 2’ye indirdi. Shane Larkin ile farkın açılmasını engelleyen Jasikevicius'un ekibi, son periyota 49-45 geride gitti. Fenerbahçe Tarfin maçın bitimine 38 saniye kala 62-61 öne geçti. Son saniyelerde rakibi iyi savunan sarı lacivertli ekip, maçtan 64-61 galip ayrıldı.

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LARKIN'DEN BÜYÜK KATKI

Fenerbahçe'de Shields 17, Baldwin IV 14, Larkin 13, Clyburn 6, Sertaç 5, Horton-Tucker 4, Key 3, Bingham Jr 2 sayı ile oynadı. Sarı lacivertlilerin yıldız transferi Shane Larkin, yeni takımıyla en skorer maçını oynadı.

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