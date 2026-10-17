Sarı-lacivertliler, futbol A takımının kullandığı soyunma odası ve bağlantılı alanları modernize etti. 20 yılı aşkın süredir kullanılan alanların yenilenme maliyetini yönetim kurulu üyeleri karşıladı, kulüp bütçesine ek yük getirilmedi.

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Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde futbol A takımının kullandığı soyunma odası ve bağlantılı alanlarda kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdi. 20 yılı aşkın süredir kullanılan alanların modernize edildiği çalışmaların maliyetinin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandığı ve kulüp bütçesine ek yük getirilmediği açıklandı.

Fenerbahçe’de 20 yıllık değişim! Baştan aşağı yenilendi

20 YILLIK ALTYAPI YENİLENDİ

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamayla futbol A takımının kullandığı soyunma odası ve bağlantılı alanların baştan sona yenilendiğini duyurdu. Kapsamlı çalışma kapsamında mevcut altyapı tamamen sökülerek zemin ve duvar kaplamaları, havalandırma sistemleri, mekanik ve elektrik tesisatları ile aydınlatma altyapısı yenilendi.

Futbolcuların ve teknik ekibin ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilen düzenlemelerde ana giriş, koridorlar, soyunma odası, sağlık odası, ıslak alanlar, şok havuzu, kondisyon ve ısınma bölümleri ile masaj ve tedavi alanları yeniden tasarlandı. Rakip takımın soyunma odasında da iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe’de 20 yıllık değişim! Baştan aşağı yenilendi

KULÜP TARİHİ TASARIMA YANSITILDI

Yenileme çalışmalarında teknik ve fiziksel koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra Fenerbahçe’nin tarihinin, değerlerinin ve kulüp kimliğinin alanlara yansıtılması da hedeflendi. Duvar tasarımları ve iç mekân uygulamalarında kulübün tarihsel mirası ile mücadele ruhunun modern bir tasarım anlayışıyla buluşturulduğu belirtildi.

Soyunma odasına dijital LED ekranlar yerleştirilirken tüm alanların aydınlatma sistemleri de yenilendi. Yapılan teknik ve mimari düzenlemelerle futbol A takımının maç ve antrenman süreçlerindeki ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir kullanım ortamı oluşturuldu.

Fenerbahçe’de 20 yıllık değişim! Baştan aşağı yenilendi

MALİYETİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KARŞILADI

Sarı-lacivertli kulüp, yenileme çalışmalarının finansmanına ilişkin ayrıntıyı da paylaştı. Açıklamada, projenin tüm maliyetinin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandığı ve böylece kulüp bütçesine herhangi bir ilave yük getirilmediği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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