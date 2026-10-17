MHK duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmada görev yapacak Video Yardımcı Hakem'i (VAR) açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta heyecanı yaşanıyor. MHK, 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşma için atamaları duyurdu.

Galatasaray, saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, saat 19.00'da karşılaşacak. Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Ümit Öztürk görev yapacak.

Çağdaş Altay

Süper Lig'de bugün yapılacak diğer maçların VAR'ı şöyle:

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Harald Lechner

16.00 Amed SF - Konyaspor: Steven Campbell Mclean

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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