Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

MHK duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ı belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MHK duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ı belli oldu
Başlık ResmiMHK duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR'ı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmada görev yapacak Video Yardımcı Hakem'i (VAR) açıkladı.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta heyecanı yaşanıyor. MHK, 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşma için atamaları duyurdu.

Galatasaray, saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, saat 19.00'da karşılaşacak. Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Ümit Öztürk görev yapacak.

Çağdaş Altay
Başlık ResmiÇağdaş Altay

Süper Lig'de bugün yapılacak diğer maçların VAR'ı şöyle:
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Harald Lechner
16.00 Amed SF - Konyaspor: Steven Campbell Mclean

ÖNERİLEN HABERLER
Süper Lig
SPOR

Süper Lig'de 6 yıl sonra bir ilk: Trabzonspor-Beşiktaş maçı için yasak kalktı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.