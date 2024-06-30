Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü hareketliliği! İmza için İstanbul'da...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transfer için Atletico Madrid ile anlaşma sağladığı ve tecrübeli futbolcunun imza için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de trasnfer hareketliliği devam ediyor.

Mourinho'nun raporu ve sportif direktör Mario Branco'nun çalışmaları kapsamında harekatı yürüten sarı lacivertli yönetim, ilk olarak Levent Mercan ile anlaşma sağlamıştı. Fatih Karagümrük forması giyen oyuncunun ardından bir transfer görüşmesi daha sonuçlandı.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe ve Atletico Madrid Çağlar Söyüncü için anlaşmaya vardı.

İddiaya göre Söyüncü, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi. Milli futbolcunun imzalar atıldıktan sonra takıma katılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Söyüncü, 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.