Fenerbahçe'de krizin adı Asensio: Yedek olduğunu öğrendi, resti çekti

İsmail Kartal’ın Asensio takıntısı Fenerbahçe’yi yakıyor. Sağlığına kavuşmasına rağmen Aston Villa karşısında yedek soyunacağını öğrenen İspanyol yıldız resti çekti. Kulüp, sakatlık bahanesine sığındı. Ancak ateş sönecek gibi değil…

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Aston Villa deplasmanında 6-0’lık yenilgiyle perişan olan Fenerbahçe’de camia hezimeti sindirmeye çalışırken takım içinde ise ikinci Asensio krizi bastırılmaya çalışılıyor. Sezon başında İsmail Kartal’la gerilim yaşayan İspanyol yıldız, hocanın geri adım atmasıyla normale dönmüştü. Ancak Aston Villa deplasmanı öncesindeki son antrenmanda takımla çalışan ve hiçbir sıkıntısı olmayan İspanyol oyuncu, maç öncesinde yedek oturacağını öğrenince ortalık karıştı. Kartal’ın ilk on birde İrfan Can’ı tercih etmesine öfkelenen Matador, araya giren yöneticilerin çabasına rağmen kadroda olmayı kabul etmedi.

Marco Asensio

TEK DERT BU DEĞİL…

Fakat Fenerbahçe’deki tek kriz, İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında değil. İstifadan başkanın desteğiyle dönen İsmail Kartal’ın Lukaku, Kanté ve Greenwood’la da arası limoni. Bu isimler, hocayla oyun ve oyuncu tercihleri konusunda ters düşüyor. Kartal’ın vazgeçilmezi kaptan Skriniar da kaybedilen maçlardan sonraki açıklamalarıyla hocasını üzüyor! Kartal’ın maç sonrası oyuncularını basının önüne atması ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor. İsmail Hoca’nın otorite kurma çabası yıldızları küstürürken ortaya çıkan tablonun ligdeki Alanyaspor maçına nasıl yansıyacağı merak konusu.

Oğuz Çetin - Marco Asensio

OĞUZ ÇETİN ANLATTI!

İngiltere’de yaşananlar öncesinde Marco Asensio, içini Futbol Direktörü Oğuz Çetin’e döktü. Kartal’la restleşen Asensio’nun Villa Park’a yolculuk öncesinde Çetin’e derdini anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çetin’in dizini işaret ederek sakatlığına vurgu yapması, İspanyol yıldızı ikna etme çabası olarak yorumlandı.

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