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    • Fenerbahçe'de liderlik gitti iki yıldız birbirine girdi! Krizi ne Ali Koç çözebildi ne İsmail Kartal

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;de liderlik gitti iki yıldız birbirine girdi! Krizi ne Ali Koç çözebildi ne İsmail Kartal
    Fenerbahçe, Ryan Kent, Tadic, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından Emre Zabunoğlu'nun sorularını cevaplayan Emre Bol, Sarı Lacivertli kulüpte yaşanan krizin perde arkasını araladı. Yönetimin İsmail Kartal'a destek vermesi gerektiğini söyleyen Bol, Samandıra'da iki yıldızın sert tartışma yaşadığını belirtirken, ünlü yorumcunun 'Bu krizi Ali Koç ya da İsmail Kartal çözmeli' sözleri ise bir hayli dikkat çekti.

    YÖNETİM İSMAİL KARTAL'A DESTEK VERMELİ

    Ligin bitmesine 13 hafta kala Fenerbahçe teknik direktörü eleştirilmez, Fenerbahçeli yöneticiler Kasımpaşa ile oynanacak maçta boğazları kazakları giyip hocanın arkasında olduklarını göstersinler. Fenerbahçe teknik heyetine bir isim daha katılacak, yabancı yardımcı bir hoca olacak. Bu takviye İsmail Kartal'ı nasıl etkiler bunu bilemiyorum.

    3 YILDIZA KESİK OLMASI LAZIM

    Yüzde 36'lık kurtarış istatistiğiyle Fenerbahçe kalecisi olamazsınız. Şampiyon takımın kalecisi yüzde 80 performans ortaya koyması lazım. Altay Bayındır neden gitti? Kaleye gelen ilk top gol oluyor diye. Peki Livakovic'in yaptığı nedir? O da aynı. Forma adaleti şart İsmail Kartal'ın yapması gereken tek şey Livakovic'i kesip İrfan Can Eğribayat'ı, Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci, Dzeko'nun yerine ise Batshuayi oynaması lazım.

    TADİC İLE RYAN KENT ARASINDA BÜYÜK SORUNLAR VAR

    Takım içerisinde duyduğumuz şeyler var Ali Koç bence bu konuyu biliyor Tadic'le Ryan Kent arasında büyük problemler yaşadığını öğrendim. Bu sıkıntının İsmail Kartal tarafından çözülmesi gerekiyor. Balkan grubunun da Tadic'e destek verdiği söylendi.

    Fenerbahçe'de liderlik gitti iki yıldız birbirine girdi! Krizi ne Ali Koç çözebildi ne İsmail Kartal

    Bana göre Tadic'in pozisyonu kırmızı değildi, penaltı pozisyonu ise arasan bulursun derler ya aradı buldu hakem. Cengiz Ünder'in ikinci sarıdan kırmızı görmesi gerekiyordu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeRyan KentTadic
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de liderlik gitti iki yıldız birbirine girdi! Krizi ne Ali Koç çözebildi ne İsmail Kartal
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