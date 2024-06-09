Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor
Spor Haberleri
Fenerbahçe bugün yapılacak seçimle yeni başkanını belirleyecek. Tarihi kongre öncesi adaylığını duyuran Aziz Yıldırım ile Ali Koç, 2018 yılından sonra bir defa daha sandıkta kozlarını paylaşacak.
- ALİ KOÇ ÜYELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
- AZİZ YILDIRIM STADYUMA GELDİ
- SEÇİME YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR
- OY PUSULASINDA RENKLER AÇIKLANDI
- ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
- AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
- FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR
09.06.2024 13:33
ALİ KOÇ ÜYELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Mevcut başkan Ali Koç, oy kullanmaya gelen kongre üyeleri ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.
Forma imzalama isteklerini kırmayan Koç, çocuklarla yakından ilgilendi.
09.06.2024 11:56
AZİZ YILDIRIM STADYUMA GELDİ
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oyunu kullanmak üzere Ülker Stadyumu'na geldi
Yıldırım'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
09.06.2024 11:11
SEÇİME YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR
Fenerbahçe kongre üyeleri oy vermek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.
Tarihe seçime yoğun bir katılımın olduğu öğrenildi.
09.06.2024 10:15
OY PUSULASINDA RENKLER AÇIKLANDI
Mevcut başkan Ali Koç'un oy pusula rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.
Kongrede başkanlık seçimi bugün toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek.
Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.
09.06.2024 09:40
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
09.06.2024 09:42
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.
09.06.2024 09:00
FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul'un ikinci günü bugün kaldığı yerden devam edecek.
Dün akşam Habertürk TV'de ortak canlı yayına çıkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç, bugün saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemiyle sandıkta üyelerin oylarına talip olacak.
Fenerbahçe'nin bugünkü seçiminde 46 bin 410 üye oy kullanabilecek.
Ali Koç'a kaybettiği 2018 seçiminden sonra ilk defa aday olan Aziz Yıldırım, dün konuşma yapmadan stadyumdan ayrılmıştı.
Yaşanan gerginlik sonrası iki aday da Habertürk ekranlarında soruları cevaplayarak yaklaşık 6 sene sonra bir araya gelmişti.
Yer: İstanbul