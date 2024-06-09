Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor
CANLI ANLATIM

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe bugün yapılacak seçimle yeni başkanını belirleyecek. Tarihi kongre öncesi adaylığını duyuran Aziz Yıldırım ile Ali Koç, 2018 yılından sonra bir defa daha sandıkta kozlarını paylaşacak.

Canlı Anlatım Özeti
  • ALİ KOÇ ÜYELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
  • AZİZ YILDIRIM STADYUMA GELDİ
  • SEÇİME YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR
  • OY PUSULASINDA RENKLER AÇIKLANDI
  • ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
  • AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
  • FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

09.06.2024 13:33

ALİ KOÇ ÜYELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Mevcut başkan Ali Koç, oy kullanmaya gelen kongre üyeleri ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Forma imzalama isteklerini kırmayan Koç, çocuklarla yakından ilgilendi.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor - 1. Resim

09.06.2024 11:56

AZİZ YILDIRIM STADYUMA GELDİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oyunu kullanmak üzere Ülker Stadyumu'na geldi

Yıldırım'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor - 1. Resim

09.06.2024 11:11

SEÇİME YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR

Fenerbahçe kongre üyeleri oy vermek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Tarihe seçime yoğun bir katılımın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor - 1. Resim

09.06.2024 10:15

OY PUSULASINDA RENKLER AÇIKLANDI

Mevcut başkan Ali Koç'un oy pusula rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.

Kongrede başkanlık seçimi bugün toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

09.06.2024 09:40

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

09.06.2024 09:42

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

09.06.2024 09:00

FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul'un ikinci günü bugün kaldığı yerden devam edecek.

Dün akşam Habertürk TV'de ortak canlı yayına çıkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç, bugün saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemiyle sandıkta üyelerin oylarına talip olacak.

Fenerbahçe'nin bugünkü seçiminde 46 bin 410 üye oy kullanabilecek.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor - 1. Resim

Ali Koç'a kaybettiği 2018 seçiminden sonra ilk defa aday olan Aziz Yıldırım, dün konuşma yapmadan stadyumdan ayrılmıştı.

Yaşanan gerginlik sonrası iki aday da Habertürk ekranlarında soruları cevaplayarak yaklaşık 6 sene sonra bir araya gelmişti.

Yer: İstanbul

Düzenleyen:  - Spor
Meteoroloji'den o illere sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınlara karşı tedbirli olun! 9 Haziran Pazar hava durumu raporuMillî İstihbarat Akademisi'nden AP seçimleri raporu: Aşırı sağ Türkiye’yi zorlayabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tek cümlesi gündemi değiştirdi! Fenerbahçeli öğrencinin YKS sonrası yaptığı açıklamalar şaşırttı - SporFenerbahçeli öğrencinin YKS'den sonraki sözleri şaşırttıGalatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabı - SporGalatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabıDursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler 'Zengin yalı çocuğu...' - SporAli Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözlerCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozdu - SporCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozduFenerbahçe'de Muharrem İnce sürprizi! O anları sosyal medyadan paylaştı - SporFenerbahçe'de Muharrem İnce sürpriziTarihi yayından önceki sözleri gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım iddiası geceye damga vurdu - SporAcun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım iddiası gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...