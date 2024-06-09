Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 9 Haziran 2024 11:53 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe bugün yapılacak seçimle yeni başkanını belirleyecek. Tarihi kongre öncesi adaylığını duyuran Aziz Yıldırım ile Ali Koç, 2018 yılından sonra bir defa daha sandıkta kozlarını paylaşacak.