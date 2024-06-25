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Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Almanya Milli Takımı'nın forveti geliyor iddiası

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Fenerbahçe&#039;den forvet operasyonu! Almanya Milli Takımı&#039;nın forveti geliyor iddiası
Fenerbahçe, Borussia Dortmund, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe forvet transferi için girişimlere başladı. Sarı lacivertlilerin, Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Borussia Dortmund'dan Alman Milli Takımı'nın forveti Niclas Fülkrug'u istediği iddia edildi.

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman ekibi Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu için ciddi girişimlerde bulunması, sarı lacivertlileri harekete geçirdi.

FENERBAHÇE FÜLKRUG'U İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na ilgisi bulunan Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Almanya Milli Takımı'nın forveti geliyor iddiası - 1. Resim

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Borussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Almanya Milli Takımı'nın forveti geliyor iddiası - 2. Resim

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasiyla 49 maça çıkan Alman golcü, 18 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
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