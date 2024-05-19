Fenerbahçe'den Galatasaray'ın koreografisine cevap! 'Hababam güm güm güm'
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi koreografi yaptı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti ve Fenerbahçe maç paylaşımında Galatasaray taraftarının koreografisine gönderme yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray taraftarı derbiye özel koreografi yaptı.
Galatasaray taraftarının koreografisinde Fenerbahçe futbolcular, İsmail Kartal, Okan Buruk görselleri yer alırken, "Yaz tahtaya bir daha" ve "Hababam Sınıfı sınıfta kaldı" yazısı yer aldı.
FENERBAHÇE MAÇI KAZANDI CEVABI VERDİ
Fenerbahçe, puan kaybederse şampiyonluk olacağı kritik mücadeleyi Çağlar Söyüncü'nün golüyle kazandı. Fenerbahçe sosyal medyadan yaptığı maç sonu paylaşımında "Hababam güm güm güm!" notunu düştü ve ezeli rakibine cevap verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi