Fenerbahçe'den Galatasaray'ın koreografisine cevap! 'Hababam güm güm güm'

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 21:13 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 21:18 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi koreografi yaptı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti ve Fenerbahçe maç paylaşımında Galatasaray taraftarının koreografisine gönderme yaptı.