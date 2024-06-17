Fenerbahçe'den stoper atağı! Kanarya’ya İspanya ve İtalya’dan iki savunmacı yazıldı

AS’a göre sarı lacivertliler, Çağlar Söyüncü’nün bonservisini almak için pazarlık masasında. Tuttosport’a göre ise Jose Mourinho, Juventus’un genç defans oyuncusu Dean Huijsen’i istiyor... 19’luk ismin bonservisi ise 30 milyon avro

Teknik adam konusunu Jose Mourinho gibi marka bir ismi takımın başına getirerek çözen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek için girişimlerde bulunan sarı lacivertliler öncelikle stoper bölgesine takviye yapacak. Fenerbahçe ile adı anılan ve Avrupa basınında öne çıkan iki isim var. Onlardan birisi geçen sezon kiralık oynayan Çağlar Söyüncü ile Juventus’tan Dean Huijsen. Geçelim iddialar ve İspanyol ve İtalyan gazetelerinde yazılanlara…

MOURİNHO DEVREDE

AS gazetesine göre Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü’yü satacak. Oyuncudan beklenti en az 10 milyon avro. 28 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertlilerin gözden çıkardığı rakam ise 4-5 milyon avro arasında. Çağlar’ın tercihi de Fenerbahçe’den yana. Diğer iddia ise Tuttosport’ta yer aldı. Jose Mourinho, Juventus’ta forma giyen Dean Huijsen’in transferi için devreye girdi. Juventus’un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı. Ancak sarı lacivertlilerin bu rakamları vermesi imkânsız.

YILMAZ VURAL'A GÖRE: MOURİNHO'NUN İŞİ KOLAY DEĞİL

Türk futbolunun renkli teknik adamı Yılmaz Vural, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye imza atmasını değerlendirip “Dünyanın en iyi antrenörlerünün gelmesi Türkiye için onurdur. Bahsedilen parayı dünyanın hangi takımına gitse kazanabilir. Türkiye’deki insanı yönetmek çok zor. Onun için Mourinho’nun işi zor. İşler biraz kötü giderse kimse Mourinho diye bakmaz. Yanına muhakkak bir Türk antrenör versinler, Türkiye’yi, oyuncuları, rakipleri anlatsın” dedi.

'KALMALI' RAPORU

Jose Mourinho, sarı lacivertlilerin maçlarını izleyip detaylı rapor çıkardıktan sonra Çağlar Söyüncü konusunda ‘takımda kalmalı’ raporu vermişti. Çağlar yabancı kuralı da düşünülürse Portekizli’nin elini rahatlatması anlamında avantaj olacak.