Fenerbahçe'nin eski yıldızından Manchetser United açıklaması

Manchester United ve Fenerbahçe'nin eski kanat oyuncusu Luís Nani, Kırmızı Şeytanlar'ın sıkıntılı taraftarlarına umut dolu bir mesaj verdi. Nani, "Her şey çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın birkaç sezondur giden kötü gidişatı devam ediyor. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Šeško gibi bonservisleri pahalı olan forvetlere rağmen yenilgileri sürüyor. 

"STRES YARDIMCI OLMUYOR"

United ile dört kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Nani, CNN Sports'a yaptığı açıklamada "Herkes yeni oyuncuların parlamasını bekliyor, bu yüzden stres de yardımcı olmuyor" dedi. İleriki günlerde takımın oturacağına olan inancını belirterek "Birkaç maç sonunda  her şeyin yoluna gireceğine ve gerçekten mücadele ederek Premier Lig'in en iyi takımlarından biri olacağımıza inanıyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğumuzu biliyoruz ve orada olmak istiyoruz ama şu an için beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Kulübün şu anki durumu, Manchester United'ın 13 Premier Lig şampiyonluğu kazandığı ve iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Alex Ferguson döneminden oldukça farklı olduğunu belirten Nani "Premier ligin en iyi takımlardan biri olmaya geri döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

2008 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımda kanat oyuncusu olan Nani kariyeri boyunca  çıktığı 333 maçta 62 gol, 91 asistlik bir performans gösterdi. 

