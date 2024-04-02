Fenerbahçe'nin ligden çekilme kongresi öncesi Galatasaraylılar hareket geçti "Çekilmeyen namerttir"

Fenerbahçe'nin ligden çekilme ve Süper Kupa'ya çıkıp, çıkmama kararının alınacağı Olağanüstü Genel Kurul öncesi Galatasaraylı taraftarlar harekete geçti.

Fenerbahçe tarihi bir kurula gidiyor. Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar ve TFF ile Galatasaray'ın, Süper Kupa'nın ertelenmesi talebini reddetmesi sonrası ligden çekilme gündemine giren sarı-lacivertlilerin, Olağanüstü Genel Kurulu'ndan çıkacak karar, Türk futbolu için de önem taşıyor.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Öte yandan dün açıklanan 27 Mart cezaları sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine zehir zemberek bir açıklama yapmış, açıklamada "Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

"ÇEKİLMEYEN NAMERTTİR"

Bugün toplanacak olan kurul öncesi, Galatasaraylılar sosyal medyada harekete geçti. X'te "Çekilmeyen Namerttir" hashtagi açan sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin alacağı kararlar ve tutum hakkında görüşlerini dile getiriyor.

Yorumların genelinde sarı-lacivertlilerin adalet değil ayrımcılık istediği, ligden çekilmeyecekleri ifade ediliyor.