Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti! Alvaro Morata kararını açıkladı

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol forvet Alvaro Morata geleceği hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Morata, Atletico Madrid'den ayrılmayacağını açıkladı.

İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Atletico Madrid'in başarılı forveti Alvaro Morata'nın geleceği merak ediliyor. İspanyol forvetin adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılıyordu ancak başarılı oyuncunun Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Morata, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

ATLETİCO MADRİD'DE KALACAK

Morata, Atletico Madrid forması giymeye devam edeceğini söyledi.



İspanyol golcü paylaşımında, "Bu formayla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum ve bunu başarana kadar zorlamaya devam edeceğim." dedi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Alvaro Morata, 21 gol ve 5 asist kaydetti. Morata, İspanya Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise 5 maçta süre alırken 1 kez ağları havalandırdı.