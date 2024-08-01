'Filenin Sultanları' ile 'Ringin Sultanları' Paris'te sahne alıyor

Voleybolda ay yıldızlılar Dominik karşısında. Demir yumruklar Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile çeyrek finale çıkan Hatice Akbaş ringde madalya avında…

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın altıncı gününde bugün hem salonda hem de ringde büyük heyecan yaşayacağız. Paris’teki ilk maçında Hollanda’yı 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Filenin Sultanları grubundaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. South Paris Arena’da oynanacak mücadele 10.00’da başlayacak. Sultanlar, Dominik’i de yenmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj yakalayacak. C Grubu’nda yer alan millîler pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

DOMİNİK’E ÇOK ÜSTÜNÜZ

Kadın Voleybol Millî Takımımız, Dominik Cumhuriyeti’ne karşı son 21 yılda oynadığı resmî maçlarda 10 galibiyet alırken sadece iki kere yenildi.

YENİDEN TARİH YAZIN

Boksörlerimiz Paris’te şu ana kadar çıktığı maçlarda çok iyi performanslar gösterse de madalyaya uzanamadı. Kadın boksörlerimizden Hatice Akbaş, 54 kiloda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Hatice Akbaş bugün madalya kovalayacak. Tokyo 2020’nin altın kızı Busenaz Sürmeneli ile gümüş kızı Buse Naz Çakıroğlu da, Paris’te ilk defa bugün ringe çıkacak. Olimpiyat madalyalı iki boksörümüz de, Paris’te yeni bir tarih yazmaya çalışacak. Boks müsabakaları bugün 12.00’de başlayacak.