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Milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya atıcılıkta finale çıkamadı

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Milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya atıcılıkta finale çıkamadı

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap elemelerinde Rümeysa Pelin Kaya finale kalamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap kategorisinde elemeler yapıldı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların 2. gününde milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya serisini tamamladı.

İlk 6 ismin finale yükseldiği trap elemelerinde 117 puan toplayarak 13. sırada yer alan Rümeysa Pelin Kaya, oyunlara veda etti.

Düzenleyen:  - Spor
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