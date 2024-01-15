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    Fırtına dindi! Son üç maçını kazanan Trabzonspor, Antalyaspor ile yenişemedi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Antalya’da oynanan maç âdeta golle başladı. Henüz ikinci dakika dolmadan Fountas, Karadeniz ekibini öne geçirdi. Akdeniz ekibi ise bu gole 68’de Jehezkel ile karşılık verdi

    Fırtına dindi! Son üç maçını kazanan Trabzonspor, Antalyaspor ile yenişemedi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de oynadığı son beş karşılaşmadan 13 puan çıkaran Trabzonspor, Nuri Şahin ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın’ı takımın başına getiren Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri karşılaşmanın henüz başında golü buldu. Kaleciden seken topu iyi takip eden Bardhi’nin pasıyla buluşan Fountas sol çaprazdan çıkardığı şutla takımını öne geçirdi: 1-0. Golün şokunu çabuk atlatan kırmızı beyazlı takım 11’de beraberlik golüne bir hayli yaklaşsa da Jehezkel’in şutu yan direkten döndü. 

    ANTALYA PES ETMEDİ

    Maçın kırılma anlarından biri Benkovic’in kurtarışıydı. 36’da Güray’ın sağ çaprazdan sert şutunu uçarak çizgi üzerinden çeviren Hırvat oyuncu gole izin vermedi. Soyunma odasına 1-0 geride giden Antalyaspor, ikinci 45’te de iştahlı oyununu sürdürdü. 61’de Veysel’in şutu direkten döndü. 68’de Sergen Yalçın’ın öğrencileri aradığı golü buldu. Safuri’nin ortasına iyi yükselen Jehezkel, Uğurcan’ı mağlup edip skora dengeyi getirdi: 1-1. Ligin iki formda ekibi böylece 1’er puanla yetindi. 

    BAKASETAS OYNAMADI, AVCI KONUŞTU

    Trabzonspor ile yollarını ayırmak üzere olan Anastosios Bakasetas, maç kadrosunda olmasına rağmen ağrıları artınca oynatılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı “Bakasetas’ın dizi iki haftadır ağrıyordu. Ağrıları olduğunu söyleyince böyle bir karar aldık. Antrenman dâhil her şeyini veren bir oyuncu. Kimse bunun altında başka bir şey aramasın” dedi. Avcı, maçla ilgili olarak da “Golle başladık sonrasında tempomuz düştü. Trabzonspor 1 puana sevinmez” ifadelerini kullandı. Avcı hedeflerinin üçüncülük ve Türkiye Kupası olduğunu sözlerine ekledi. 

    SAKAT OYUNCU ÇOK

    Trabzonspor’da Afrika Kupası’nda olan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

    UÇTU, GOLÜ ÖNLEDİ

    Maçın 36. dakikasında sol çaprazdan Güray Vural topun gelişine çok sert vurdu. Kaleciyi de geçen topu Filip Benkovic uçarak top havadayken çizgi üstünden çıkardı, kendisi ‘gol’ oldu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporAntalyaspor
    Haberler > Spor > Fırtına dindi! Son üç maçını kazanan Trabzonspor, Antalyaspor ile yenişemedi
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