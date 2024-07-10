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Fransa ağlarını havalandıran Lamine Yamal dünya futbol tarihine geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa ağlarını havalandıran Lamine Yamal dünya futbol tarihine geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa ağlarını havalandıran İspanya'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonaları tarihinin en genç golcüsü oldu. Yamal, turnuva tarihinin en genç oyuncusu ünvanını elinde bulunduruyordu.

EURO 2024 yarı final mücadelesinde İspanya ve Fransa karşı karşıya geldi. Fransa ağlarını havalandıran Yamal, yeni bir rekora imza attı.

EN GENÇ GOLCÜ

16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

Şampiyonada şu ana kadar asistleriyle ön plana çıkan ancak gol sevinci yaşayamayan Lamal, Fransa ağlarına çok şık bir gol gönderdi.

Fransa ağlarını havalandıran Lamine Yamal dünya futbol tarihine geçti - 1. Resim

REKORU 2004'TE KIRMIŞTI

Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı. Vonlanthen, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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