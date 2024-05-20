Fransız yorumcu Daniel Bravo'dan Türk futboluna büyük övgü! 'Arda dünyanın takibinde, Türkiye yarı final oynar'

Eski Fransız futbolcu ve yorumcu Daniel Bravo, RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak üzere Türkiye'ye geldi. Eski Fransız futbolcu ve şimdilerin yorumcusu Bravo ile Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek bir söyleşi gerçekleştirdi. İşte o röportajdan öne çıkanlar...

Eski Fransız futbolcu ve yorumcu Daniel Bravo, Türk futbolu hakkında konuştu. Daniel Bravo, futbolumuz ve futbolcularımızdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek, RAMS Park'ta Sarı lacivertlilerin zaferiyle sonuçlanan tarihi Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fransız futbolunun efsanelerinden Daniel Bravo ile bir sohbet gerçekleştirdi.

Daniel Bravo'nun açıklamaları şu şekilde:

''Futbol oyun olmanın ötesine geçti'' diyen Fransız yorumcu, derbi öncesi yaşanan tatsızlığa acı bir tebessüm attı ve ''Bu güzel oyun maalesef Fair-play ile değil de, kimin yumruğu kuvvetli ise maçı o kazanır, şekline evriliyor son zamanlarda... Bu nahoş hâl dünya derbisi denilen bir çok maçta yaşanıyor.''

ALİ SAMİ YEN BÜYÜLÜ MEKAN

Ali Sami Yen'deki ambiyans gerçekten muhteşemdi... Stat... Seyirci... Koreografiler... Tezahüratlar... Hepsi harikaydı. Türk futbolu için iyi bir PİAR... Öyle ki bir ara maçta Pele'li, Maradona'lı dönemlerdeki o eski tribün heyecanı vardı ve derbiyi birlikte yorumladığımız arkadaşım Kamerun Millî Takımı'nın eski santraforu Benjamin Moukandjo'ya 'Seyirci bu oyunun olmazsa olmazı' dedim.

İşte o keyifli sohbetten öne çıkanlar:

FAVORİM İNGİLTERE

-Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için favoriniz hangisi?

İngiltere...

-Türkiye?

Takibimde...

TÜRKİYE YARI FİNAL OYNAR

-Türk Millî Takımı'nın EURO 2024'teki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Montella iyi bir teknik direktör. Türkiye sürprizlerin takımı; Grupta; Portekiz ve Çekya'yı geçerse 2002 Dünya Kupası veya 2008'de Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi yarı finali görebilir. Sanıyorum turnuvanın en genç takımı. Herkesin merak ettiği bir ekip.

DÜNYA ARDA'YI KONUŞUYOR

Ayrıca Türkiye'de gerçekten çok özel yetenekler var. Mesala Arda Güler sadece Real Madrid değil bütün dünya onu konuşuyor. G.Saray, F.Bahçe derbisinde Ferdi'yi beğendim. Bu, Avrupa Şampiyonası onun yıldızının parlatacağı turnuva olabilir. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Salih Özcan, Yunus Akgün ve Semih Kılıçsoy gibi çok özel yetenekler var.

-Neden İngiltere favori?

Harika bir teknik direktör ve çok güçlü bir oyuncu grubuna sahipler. Sürekli gelişme gösteren istikrarlı bir takım.Futbolu keyifle oynuyorlar.

-İstikrar derken?

Teknik direktörleri Gareth Southgate, 2016'dan beri takımın başında. Onun yönetiminde İngiltere Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi, EURO 2020'de finale kalarak turnuva tarihindeki en başarılı derecesine ulaştı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın kanaatimce en büyük favorisi.

-İngiltere'yi zorlayacak takım yok mu?

Gruptaki, Slovenya, Sırbistan ve Danimarka'nın arasından rahatlıkla sıyrılıp çıkarlar. Takımı taşıyacak yıldızları çok fazla.

-Yıldızlar demişken?

Millî takımın (62) golcüsü Harry Kane bilindik isim. Onun dışında Marcush Rashford, Calvin Phillips, Jude Bellingham da mevcut ama biri var ki çok farklı.

-Oyuncuların yükseleni mi?

Evet... Bukayo Saka öyle bir yetenek ki; anlatılmaz.

-Arsenal'ın sağ kanat oyuncusu Bukayo Saka'nın en önemli özelliği nedir?

Harika bir sağ ayağa sahip. Çok zeki, çabuk ve topla hareket halinde inanılmaz seri.

-Fizik?

Saka, Nijerya asıllı, İngiltere uyruklu henüz 23 yaşında ve çok güçlü.

-Fransa, İngiltere'yi zorlayamaz mı?

Fransa'nın problemi çok. Zor!

-Fransa'nın şansı nedir?

Fransa bu sene iyi değil takımda bir dizi sakatlıklar var... Didier Deschamps'ın doğruları da takım içinde eskisi kadar güçlü kabul görmüyor. Haliyle Hollanda, Polonya ve Avusturya'nın olduğu grupta işi kolay değil.