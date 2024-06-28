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Fred’in Mou sevinci! Fenerbahçe’nin maestrosu yeni hocadan mutlu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fred’in Mou sevinci! Fenerbahçe’nin maestrosu yeni hocadan mutlu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampındaki en popüler ismi Fred, FB TV’ye konuk oldu. M. United’da çalıştığı Jose Mourinho için, “Çok büyük bir isim” yorumu yapan Fred, “Beni ManU’ya o aldırmıştı. Onunla yeniden bir arada olmak çok güzel. Takım olarak Mourinho’yla çalıştığımız için çok mutluyuz” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ -  Enerjisiyle Mourinho’nun gözdesi olan, neşesiyle takımdaki herkes tarafından sevilen, samimiyetiyle taraftarın gönlüne taht kuran sambacı, “Yeni sezona daha güçlü döndüm” dedi. Taraftarın kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Fred, “Tatil dönüşü zordur. Sezon başı hazırlık kampları kolay olmaz ama iyi bir başlangıç yaptık” ifadesinde bulundu.

TÜM KUPALARA TALİBİZ

M. United’da çalıştığı Jose Mourinho için, “Çok büyük bir isim” yorumu yapan Fred, “Beni ManU’ya o aldırmıştı. Onunla yeniden bir arada olmak çok güzel. Takım olarak Mourinho’yla çalıştığımız için çok mutluyuz” dedi. Brezilyalı yıldız, “Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz, lig de şampiyon olmak istiyoruz” açıklaması yaptı.

GERİ DÖNDÜLER

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe günü çift idmanla tamamlarken, taraftara açık olan sabah çalışması renkli görüntülere sahne oldu. Taraftarlar en çok, Mourinho, Fred ve Mert Hakan’a ilgi gösterdi. İzinleri biten Djiku ile Osayi de kampa katıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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