Ordu 1. Amatör Küme’de Korgan Belediyespor forması giyen Osman Ismak, Dumlupınar Spor karşısında serbest vuruştan attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı. Amatör futbolcunun sıra dışı gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ordu 1. Amatör Küme’de mücadele eden Korgan Belediyespor’un futbolcusu Osman Ismak, Dumlupınar Spor karşısında attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle sosyal medyada gündem oldu.

Frikikten golünü attı, 11 taklayla kutladı

11 TAKLAYLA GOLÜNÜ KUTLADI

Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor, sezonun üçüncü maçında Fatsa Ek Saha’da Dumlupınar Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1’lik galibiyetle ayrılan Korgan Belediyespor’da, sezon başında kadroya katılan Osman Ismak da performansıyla öne çıktı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 10 numaralı formanın sahibi Ismak, şık bir vuruşla fileleri havalandırarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan amatör futbolcu, peş peşe 11 takla atarak golünü kutladı. Ismak’ın sıra dışı gol sevinci, karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri olurken görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

BAKMADAN GEÇME SPOR Diego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala