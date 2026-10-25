Frikikten golünü attı, 11 taklayla kutladı
Ordu 1. Amatör Küme’de Korgan Belediyespor forması giyen Osman Ismak, Dumlupınar Spor karşısında serbest vuruştan attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı. Amatör futbolcunun sıra dışı gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ordu 1. Amatör Küme’de mücadele eden Korgan Belediyespor’un futbolcusu Osman Ismak, Dumlupınar Spor karşısında attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle sosyal medyada gündem oldu.
11 TAKLAYLA GOLÜNÜ KUTLADI
Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor, sezonun üçüncü maçında Fatsa Ek Saha’da Dumlupınar Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1’lik galibiyetle ayrılan Korgan Belediyespor’da, sezon başında kadroya katılan Osman Ismak da performansıyla öne çıktı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 10 numaralı formanın sahibi Ismak, şık bir vuruşla fileleri havalandırarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.
Attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan amatör futbolcu, peş peşe 11 takla atarak golünü kutladı. Ismak’ın sıra dışı gol sevinci, karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri olurken görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.