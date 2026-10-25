Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi, Monterrey formasıyla CD Guadalajara karşısında yaşadığı ilginç pozisyonla gündeme geldi. Korner kullanmak isterken yardımcı hakeme çarpıp yere düşen Uruguaylı futbolcunun tepkisi sosyal medyada yayıldı. Monterrey ise sahasında 1-0 mağlup oldu.

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Kariyerini Meksika ekibi Monterrey'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi, CD Guadalajara karşılaşmasında yaşanan ilginç pozisyonla gündeme geldi. Uruguaylı futbolcu, korner kullanmak isterken yardımcı hakeme çarparak yere düştü. Mücadeleyi ise Monterrey, sahasında 1-0 kaybetti.

Diego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu

KORNER KULLANIRKEN HAKEME VURDU

Meksika Ligi'nde Monterrey ile CD Guadalajara arasında oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Monterrey forması giyen Diego Rossi, köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçtiği sırada topu oyuna sokmaya çalışırken yardımcı hakemin sağ bacağına vurdu.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Uruguaylı futbolcu, kendisine oldukça yakın mesafede bulunan yardımcı hakeme tepki gösterdi. Pozisyonun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak futbolseverlerin gündemine oturdu.

Diego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu

MONTERREY SAHASINDA KAYBETTİ

Karşılaşmada konuk ekip CD Guadalajara, 9. dakikada Roberto Alvarado'nun kaydettiği golle öne geçti. Ev sahibi Monterrey ise 19. dakikada Lucas Ocampos'un kullandığı penaltı vuruşunda eşitliği sağlama fırsatını değerlendiremedi.

Mücadelenin son bölümünde tansiyon yükselirken 90. dakikada Orbelin Pineda, 90+9. dakikada ise teknik direktör Matias Almeyda kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca CD Guadalajara, Monterrey deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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