Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Diego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Diego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu
Başlık ResmiDiego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi, Monterrey formasıyla CD Guadalajara karşısında yaşadığı ilginç pozisyonla gündeme geldi. Korner kullanmak isterken yardımcı hakeme çarpıp yere düşen Uruguaylı futbolcunun tepkisi sosyal medyada yayıldı. Monterrey ise sahasında 1-0 mağlup oldu.

Kaydet
|

Kariyerini Meksika ekibi Monterrey'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi, CD Guadalajara karşılaşmasında yaşanan ilginç pozisyonla gündeme geldi. Uruguaylı futbolcu, korner kullanmak isterken yardımcı hakeme çarparak yere düştü. Mücadeleyi ise Monterrey, sahasında 1-0 kaybetti.

Diego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu
Başlık ResmiDiego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu

KORNER KULLANIRKEN HAKEME VURDU

Meksika Ligi'nde Monterrey ile CD Guadalajara arasında oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Monterrey forması giyen Diego Rossi, köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçtiği sırada topu oyuna sokmaya çalışırken yardımcı hakemin sağ bacağına vurdu.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Uruguaylı futbolcu, kendisine oldukça yakın mesafede bulunan yardımcı hakeme tepki gösterdi. Pozisyonun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak futbolseverlerin gündemine oturdu.

Diego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu
Başlık ResmiDiego Rossi korner kullanırken hakeme vurdu: O anlar gündem oldu

MONTERREY SAHASINDA KAYBETTİ

Karşılaşmada konuk ekip CD Guadalajara, 9. dakikada Roberto Alvarado'nun kaydettiği golle öne geçti. Ev sahibi Monterrey ise 19. dakikada Lucas Ocampos'un kullandığı penaltı vuruşunda eşitliği sağlama fırsatını değerlendiremedi.

Mücadelenin son bölümünde tansiyon yükselirken 90. dakikada Orbelin Pineda, 90+9. dakikada ise teknik direktör Matias Almeyda kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca CD Guadalajara, Monterrey deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAKMADAN GEÇME
Aziz Yıldırım
SPOR

Aziz Yıldırım'dan derbi kararı! RAMS Park'a gitmeyeceği iddia edildi
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.