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    Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında eşi benzeri görüşmemiş bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 17. dakikasında ev sahibi Reading taraftarları, kulübün Çinli sahibi Dai Yongge'yi protesto etmek için sahaya atladı. Yaşananların ardından hakem maçı erteledi.

    Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi Reading taraftarları maçın 17. dakikasında kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girdi. Ortalık bir anda karışınca hakem çare olarak maçı durdurdu. 

    Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi

    TARAFTAR BORÇLARA SİNİRLENDİ

    Tribünde sloganlarla başlayan tepkiler, yeşil zemine kadar taşındı. Ligde uzun zamandır kötü bir performans sergileyen ekibin, ciddi borçlarla karşı karşıya kaldığı taraftarların bu yüzden Dai Yongge'yi eleştirdiği ifade edildi.

    Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi

    Olayların ardından hakem Ross Joyce, maçı ileri bir tarihe erteledi. 17. dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

    Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi

     

     
    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MaçTaraftarSahaStatProtesto
    Haberler > Spor > Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi
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