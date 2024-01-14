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Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında eşi benzeri görüşmemiş bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 17. dakikasında ev sahibi Reading taraftarları, kulübün Çinli sahibi Dai Yongge'yi protesto etmek için sahaya atladı. Yaşananların ardından hakem maçı erteledi.
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi Reading taraftarları maçın 17. dakikasında kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girdi. Ortalık bir anda karışınca hakem çare olarak maçı durdurdu.
TARAFTAR BORÇLARA SİNİRLENDİ
Tribünde sloganlarla başlayan tepkiler, yeşil zemine kadar taşındı. Ligde uzun zamandır kötü bir performans sergileyen ekibin, ciddi borçlarla karşı karşıya kaldığı taraftarların bu yüzden Dai Yongge'yi eleştirdiği ifade edildi.
Olayların ardından hakem Ross Joyce, maçı ileri bir tarihe erteledi. 17. dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi