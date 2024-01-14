Futbol tarihine geçecek olay! Reading-Port Vale maçında tüm stat sahaya indi, protesto sebebi şaşkına çevirdi

14 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 10:14

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi Reading taraftarları maçın 17. dakikasında kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girdi. Ortalık bir anda karışınca hakem çare olarak maçı durdurdu.

TARAFTAR BORÇLARA SİNİRLENDİ

Tribünde sloganlarla başlayan tepkiler, yeşil zemine kadar taşındı. Ligde uzun zamandır kötü bir performans sergileyen ekibin, ciddi borçlarla karşı karşıya kaldığı taraftarların bu yüzden Dai Yongge'yi eleştirdiği ifade edildi.

Olayların ardından hakem Ross Joyce, maçı ileri bir tarihe erteledi. 17. dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.