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Galatasaray 2 yıldızın biletini kesti! Yönetim teklifleri değerlendiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray 2 yıldızın biletini kesti! Yönetim teklifleri değerlendiriyor
Galatasaray, Transfer, Wilfried Zaha, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da takımdan gönderilecek oyuncular ortaya çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında transfer edilen 2 yıldız oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Son 2 haftaya lider giren sarı-kırmızılı takımda sezon başı yapılan transferlerden ise beklenilen katkı alınamadı. 

Galatasaray'ın sezon başında takıma katılan 2 yıldız oyuncuyla yolları ayırmayı düşündüğü öğrenildi.

TETE VE ZAHA'YA YOL GÖZÜKTÜ

TRT Spor'un haberine göre bu isimler Wilfried Zaha ve Tete. 

Sarı-Kırmızılı idareciler 2 futbolcu için de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray 2 yıldızın biletini kesti! Yönetim teklifleri değerlendiriyor - 1. Resim

Haberde İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha'yla ilgilendiği vurgulandı.

Tete'ye ise ülkesinin takımlarından Palmeiras'ın kanca attığı haber detayında yer aldı.

OYUNCULARIN BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Wilfried Zaha bu sezon 40 maça çıkıp 10 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Sezon başında yine bedelsiz kadroya katılan Tete ise 43 maça çıkıp 3 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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