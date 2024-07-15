Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Bayern Münih ile resmi görüşme yaptı iddiası! Mazraoui ayrılık talebini iletti

Galatasaray, Bayern Münih ile resmi görüşme yaptı iddiası! Mazraoui ayrılık talebini iletti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Bayern Münih ile resmi görüşme yaptı iddiası! Mazraoui ayrılık talebini iletti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Bayern Münih'in Faslı sağ beki Noussair Mazraoui'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman kulübüyle resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, sağ bek arayışlarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, aradığı sağ beki Almanya'da buldu. Galatasaray'ın Bayern Münih'in Faslı savunmacısı Noussair Mazraoui'yi istediği iddia edildi.

FASLI OYUNCU AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Sport Bild'de yer alan habere göre; Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda 4'üncü sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine iletti. Bayern Münih de yeterli teklifin gelmesi halinde ayrılabileceğini Faslı yıldıza iletti.

Galatasaray, Bayern Münih ile resmi görüşme yaptı iddiası! Mazraoui ayrılık talebini iletti - 1. Resim

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Haberde Galatasaray'ın Mazraoui için Bayern Münih ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Ancak bonservis konusunda detay verilmedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
12 Temmuz günü Aydın Söke kağıt fabrikasında çıkan yangın henüz söndürülemedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de genç oyuncu takımdan ayrıldı! Hollanda Ligi'ne transfer oldu - SporFenerbahçe'de genç oyuncu takımdan ayrıldı! Hollanda Ligi'ne transfer olduTrabzonspor'da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda - SporTrabzonspor'da sağ bek operasyonu!Alman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı - SporAlman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendi - Spor2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendiBeşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri var - SporBeşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri varAdana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli! - SporAdana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli!
Sonraki Haber Yükleniyor...