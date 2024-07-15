Galatasaray, Bayern Münih ile resmi görüşme yaptı iddiası! Mazraoui ayrılık talebini iletti

Galatasaray, Bayern Münih'in Faslı sağ beki Noussair Mazraoui'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman kulübüyle resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, sağ bek arayışlarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, aradığı sağ beki Almanya'da buldu. Galatasaray'ın Bayern Münih'in Faslı savunmacısı Noussair Mazraoui'yi istediği iddia edildi.

FASLI OYUNCU AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Sport Bild'de yer alan habere göre; Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda 4'üncü sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine iletti. Bayern Münih de yeterli teklifin gelmesi halinde ayrılabileceğini Faslı yıldıza iletti.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Haberde Galatasaray'ın Mazraoui için Bayern Münih ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Ancak bonservis konusunda detay verilmedi.