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Haberler > Spor > Galatasaray davetiye bastırdı! Evinde Sivas’ı da yıktı, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı

Galatasaray davetiye bastırdı! Evinde Sivas’ı da yıktı, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray davetiye bastırdı! Evinde Sivas’ı da yıktı, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğa koşan Galatasaray, Fenerbahçe’ye puan kaybettiren Sivasspor’u topa tuttu. Hakim Ziyech (2), Mertens (2) ve Icardi’nin (2) golleriyle şampiyonluğun habercisi oldu.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabetine giren ve unvanını korumak isteyen Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 6-1’lik skorla mağlup etti. İç sahada aldığı Fenerbahçe beraberliğiyle zirve yarışında belirleyici rol oynayan konuk takım karşısında erken gelen gollerle rahatlayan sarı kırmızılı takım farklı skorla taraftarlarını âdeta coştururken, İcardi de son haftalardaki yüksek form grafiğini sürdürdü.

Galatasaray davetiye bastırdı! Evinde Sivas’ı da yıktı, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı - 1. Resim

KOPYA GOLLER

Karşılaşmada gol perdesi mücadelenin 11. dakikasında açılırken Barış Alper’in soldan pasını iyi değerlendiren Ziyech takımını öne geçirdi: 1-0. 38’de ilk golün neredeyse kopyası niteliğinde gelişen atakta yine Barış Alper’in soldan pasında son vuruşu bu defa Mertens yaptı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona ererken 54’te kullanılan duran top sonrasında Caner Osmanpaşa takımını umutlandıran golü attı ve skoru 2-1’e getiren isim oldu. 

JENERİKLİK ZİYECH 

Bu golün ardından 59’da sahne alan İcardi, Mertens’in ceza sahasına gönderdiği topu tek vuruşla filelere yolladı: 3-1. Bu golün ardından konsantrasyon kaybı yaşayan Sivasspor top yapmakta zorlanırken, Ziyech 60’ta ceza sahası dışından haftanın en güzel gollerinden birini attı: 4-1. 73’te bu defa Mertens ceza sahası çizgisi üzerinden tabelayı değiştirirken, son sözü 85’te Kerem’in serbest vuruşu sırasında iyi pozisyon alan İcardi söyledi: 6-1.

GEÇEN SEZON KEREM BU SEZON BARIŞ

Okan Buruk her sezon bir yıldız parlatıyor. Kerem Aktürkoğlu geçen sezon 9 gol, 11 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezon da Barış Alper ışıldıyor. Alanya maçında sol kanada geçip iki gol atan futbolcu dün de ilk iki golün pasını vererek Sivas’ın gardını düşürdü. Bunlar sadece sayılara yansıyanlar. Barış golle sonuçlanan atakların başlangıcında da önemli işler yapıyor. Futbolcu ligde 5 gol, 5 asiste yükseldi.

Galatasaray davetiye bastırdı! Evinde Sivas’ı da yıktı, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı - 2. Resim

MAURO İCARDİ 23 GOLE YÜKSELDİ, KRALLIĞA KOŞUYOR

Dzeko’ya üç gol fark atan Tangocu, “Mayıslar bizimdir. Geçen seneki kutlamaları tekrar yapacağız” dedi. Sezonun şampiyonluğun yanında merak edilen bir diğer konusu İcardi ile F.Bahçeli Dzeko arasındaki krallık yarışı. Arjantinli yıldız dün iki defa ağları havalandırdı ve 23 gole yükseldi. Dzeko’nun 20 golü var. İki sezonda resmî maçlarda 53 gole ulaşan İcardi G.Saray’ın tarihinde en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis’i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

YÜZDE YÜZ DEĞİLİM

Futbolcu 90 dakika sonrası, “Çok önemli bir maçtı. İstediğimiz sonuca ulaştık” derken, “Ekimden beri yüzde yüz değilim. Hep gol atmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Mayıslar bizimdir. Taraftarlar sakin olsun. Geçen sene çok güzel kutlamalarımız olmuştu. Bu sene de onu istediklerini biliyorum” sözlerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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