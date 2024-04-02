Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Volkan Demirel’in çalıştırdığı Hatayspor’u ağırlıyor.



Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında kazanarak üst üste 12. galibiyetini almak istiyor. Hatayspor ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn; Torreira, Kerem Demirbay; Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Rivas, Halil, Strandberg