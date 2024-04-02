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Haberler > Spor > Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray evinde Hatayspor&#039;u ağırlıyor! İlk 11&#039;ler belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Volkan Demirel’in çalıştırdığı Hatayspor’u ağırlıyor.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında kazanarak üst üste 12. galibiyetini almak istiyor. Hatayspor ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn; Torreira, Kerem Demirbay; Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Rivas, Halil, Strandberg

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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