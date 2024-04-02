Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Volkan Demirel’in çalıştırdığı Hatayspor’u ağırlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında kazanarak üst üste 12. galibiyetini almak istiyor. Hatayspor ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera; Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn; Torreira, Kerem Demirbay; Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Rivas, Halil, Strandberg
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi