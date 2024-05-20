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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 35 taraftara yasal işlem yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 35 taraftara yasal işlem yapıldı
Galatasaray, Fenerbahçe, Polis Ekipleri, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri, dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında tribünlerde istenmeyen davranışlarda bulunan 35 taraftarı tespit etti. Tespit edilen kişilere "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında işlem yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından polis ekipleri kurallara uymayan taraftarların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

35 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Maçın ardından stattaki kameraları inceleyen ekipler, sahaya yabancı cisim atan, statta meşale yakan, içeriye torpil sokan, taşkınlık çıkaran ve küfürlü tezahüratta bulunan toplam 35 kişiyi belirledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 35 taraftara yasal işlem yapıldı - 1. Resim

Bu kişiler hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yasal işlem yapıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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