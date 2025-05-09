Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Galatasaray, İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sunel Arena'da karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin galibi 90-80'lik skorla Galatasaray oldu.
Maçın ilk çeyreğinde La Laguna Tenerife, periyodu 24-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi, soyunma odasına 43-40 önde gitmeyi başardı.
Üçüncü çeyrekte geri dönen galatasaray Galatasaray, bu bölümü 64-55'lik üstünlükle geçti.
Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Galatasaray, karşılaşmayı 90-80 kazanarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Temsilcimiz, finalde AEK - Unicaja maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic, Yohan Rosso, Gvidas Gedvilas
Tenerife: Giorgi Shermadini 11, Marcelo Huertas 18, Jaime Fernandez 2, Aaron Doornekamp 4, Tim Abromaitis 7, Konstantin
Kostadinov, David Kramer 4, Thomas Scrubb 11, Bruno Fitipaldo 7, Ibou Badji 4, Lluis Costa 12
Başantrenör: Txus Vidorreta
Galatasaray: Göksenin Köksal 2, Buğrahan Tuncer 6, Will Cummings 21, Roberts Blumbergs 2, James Palmer Jr. 15, Tyrone Wallace 3, Mike Young 8, Angel Delgado 7, Ebuka Izundu 21, Sadık Emir Kabaca 5
Başantrenör: Yakup Sekizkök
1. Periyot: 24-20 (Tenerife lehine)
Devre: 43-40 (Tenerife lehine)
3. Periyot: 55-64 (Galatasaray lehine)