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Galatasaray genç yıldızını yurt dışına kiraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray genç yıldızını yurt dışına kiraladı
Galatasaray, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan'ın Arda Kardzhali takımına kiraladığını duyurdu

Galatasaray, genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka'nın 1 yıllığına Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali 1924'e kiralandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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