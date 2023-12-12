Galatasaray gruptan çıkarsa ne kazanacak? Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma parası, geliri ne kadar?

12 Aralık 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:07

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray ŞL grubundan çıkarsa ne kadar kazanacak? Bu akşam Kopenhag ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkması halinde büyük gelirin sahibi olacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkarsa ne kadar kazanacak, ne kadar gelir elde edecek? İşte detaylar…

GALATASARAY GRUPTAN ÇIKARSA NE KADAR PARA ALACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki gelirini 43,6 milyon avroya çıkaracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyan Galatasaray’ın bu akşam Kopenhag’la yapacağı karşılaşma, 12,4 milyon avroluk değere sahip.

Sarı-kırmızlı ekip, adını bir üst tura yazdırabilmesi için rakibiyle deplasmanda yapacağı müsabakayı mutlak kazanmak zorunda.

Temsilcimiz Galatasaray, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon avroluk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. Galatasaray’ın yenilgisi halinde 12,4 milyon avro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip 0,93 milyon avroyla yetinecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANCI NE KADAR OLDU?

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon avro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.​​​​​​​

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPTAN ÇIKMA PARASI

Grup aşamasına katılım için 15.640.000 € ve grup aşamasındaki her galibiyet için 2.800.000 €, beraberlik için 900.000 € kazanır. Son 16 turuna katılan takımlara 9.600.000, Çeyrek finale çıkan takımlara 6.000.000, yarı finale çıkan takımlara 7.000.000, finali kaybeden takıma ise 10.500.000 ödeme yapılır.