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Galatasaray ile Hatayspor 9. randevuda! Sarı-kırmızılılar üstün

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Galatasaray ile Hatayspor 9. randevuda! Sarı-kırmızılılar üstün

Spor Haberleri

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak. İki ekip daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü ise Hatayspor kazandı.

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle cevap verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Düzenleyen:  - Spor
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