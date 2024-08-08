Galatasaray ile Hatayspor 9. randevuda! Sarı-kırmızılılar üstün

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 8 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak. İki ekip daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü ise Hatayspor kazandı.