Galatasaray'dan 22 milyon euroluk satış! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri doğruladı

Rusya ekiplerinden Spartak Moskava, Galatasaray'dan Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu için 22 milyon euroluk paket teklif hazırladı. İşte detaylar...

Derrick Köhn ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Lucas Digne'ye kanca attı

Derrick Köhn ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Lucas Digne'ye kanca attı

Rusya'nın köklü takımlarından Spartak Moskova'nın Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ü 22 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederek istediği iddia edildi.

Kerem'in menajeri transfer iddialarını doğrularken, Galatasaray ve Spartak Moskova'nın futbolcusu için anlaştığını açıkladı.

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'nın Spartak Moskova takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Kerem'in menajeri William D'Avila, Rus basınından Match TV'ye yaptığı açıklamada transfer iddialarını doğruladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU RUSYA YOLCUSU

Menajer D'Avila, sarı kırmızılı kulüple Spartak arasında oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Fransız menajer, Rus takımının idarecileriyle Kerem Aktürkoğlu arasındaki görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

D'Avila açıklamasında, teknik direktörü ve Spartak Moskova'nın sunduğu projeyi beğendiklerini ancak kişisel koşulların netleşmesi gerektiğini kaydetti.

Bu arada Rus basınında çıkan bir başka haberde ise Spartak Moskova'nın Kerem'in yanı sıra Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü de istediği ve iki futbolcu için sarı kırmızılı kulübe toplam 22 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü.