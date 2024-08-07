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Galatasaray'da Beşiktaş hezimetinin faturası 4 futbolcuya kesildi! Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray&#039;da Beşiktaş hezimetinin faturası 4 futbolcuya kesildi! Okan Buruk kararını verdi

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin faturasını kesti. Deneyimli teknik adam Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde 4 futbolcuya neşteri vuracak.

Galatasaray yeni sezon öncesi şok bir mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa müsabakasından 5-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekipte radikal kararlar gündemde.

O kararların başında da kadro değişikliği geliyor. Okan Buruk, Beşiktaş maçında ilk 11'de şans verdiği 4 isme kesik attı. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor'u konuk edecek olan Aslan'da büyük değişim yaşanacak.

Galatasaray'da Beşiktaş hezimetinin faturası 4 futbolcuya kesildi! Okan Buruk kararını verdi - 1. Resim

Süper Kupa maçına sağ bekte Kaan Ayhan ile başlayan Okan Buruk, savunmada Nelsson-Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Berkan ve sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'na formayı vermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk, Hatayspor maçının ilk 11'inde Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kurlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da Beşiktaş hezimetinin faturası 4 futbolcuya kesildi! Okan Buruk kararını verdi - 2. Resim

Galatasaray'da Copa America'dan dönen Davinson Sanchez, Nelsson'un yerine ilk 11'e monte edilecek. Yeni transfer Elias Jelert, Kaan Ayhan'ın yerine sağ bekte görev yapacak.

Galatasaray'da Beşiktaş hezimetinin faturası 4 futbolcuya kesildi! Okan Buruk kararını verdi - 3. Resim

Gabriel Sara da Berkan Kutlu'nun yerine takıma eklenecek. Hücumda ise Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

Galatasaray'ın yeni kadrosunda kalede Muslera, savunma hattında ise Jelert, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Derrick Köhn'ün yer alması bekleniyor. Orta sahada Gabriel Sara, Torreira ve Mertens görev alacak. Sarı-kırmızılıların hücum hattında ise Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi forma giyecek.

Galatasaray'da Beşiktaş hezimetinin faturası 4 futbolcuya kesildi! Okan Buruk kararını verdi - 4. Resim

 

 

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