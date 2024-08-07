Galatasaray'da gündem Yusuf Yazıcı! Okan Buruk'u endişelendiren tek bir nokta var

Bonservisi elinde olan ve sarı kırmızılı kulüple anılan millî oyuncu senelik 4 milyon avro ücret talep ediyor. Okan Buruk takım içi ekonomik dengenin bozulmasından endişe ediyor

Yeni sezon öncesinde Hâkim Ziyech ile sözleşme uzatan, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara’yı da renklerine bağlayan Galatasaray’da Yusuf Yazıcı da gündemde. Lille kulübü ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan millî oyuncunun adı sıklıkla sarı kırmızılı kulüp ve Beşiktaş ile anılıyor. Cimbom cephesinde ise Yusuf Yazıcı’ya bakışta soru işareti çok.

Yerli kontenjanı anlamında yıldız ismin takviyesi avantaj gibi görünse de yıllık 4 milyon avroya yakın ücret talebi ve takım içi dengeleri (Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu’nu çok katlayacak) değiştirecek olması yönetime geri adım attırıyor.

SABIRLA BEKLİYOR

Yusuf Yazıcı ise diğer teklifleri de değerlendirmeye alsa da Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray’a daha sıcak bakıyor. Okan Buruk, Yusuf Yazıcı’yı Mertens’in ilerleyen yaşı sebebiyle iyi bir alternatif olarak düşünse de transferdeki belirsizlik devam ediyor. Ayrıca sarı kırmızılılar, Sergio Oliveira’dan da kurtulmanın yolunu arıyor.

Beklentilerin çok uzağında kalan ve Okan Buruk’un da yeni sezon kadro planlamasında bulunmayan Portekizli oyuncunun başka bir takıma kiralık gönderilmesi de gündemde. Performansı tartışma konusu olan ve ücreti cep yakan Wilfried Zaha’nın da ayrılma ihtimali yüksek.

HANNOVER'DEN SARA TEPKİSİ

Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken Almanya’dan şaşırtan bir tepki geldi. Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Derrick Köhn transferi için sarı kırmızılı kulüpten alacağı bulunan (3,5 milyon avro bonservis bedeli) Almanya 2. Lig takımı Hannover 96, bu duruma tepki gösterdi. Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, “Böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Buna son verilmeli!" ifadelerini kullandı.