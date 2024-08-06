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Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyali

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Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyali

Spor Haberleri

Süper Kupa’da Beşiktaş’a 5-0 kaybederek şok bir yenilgi alan Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha’nın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray’da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha’nın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İki oyuncunun da beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. 

Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyali - 1. Resim

ZAHA AYRILIYOR MU?

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad’ın istediği öne sürülen Kerem için sürpriz gelişmelerin olabileceği ama son kararı Okan Buruk’un vereceği belirtildi. 

Öte yandan Okan Buruk’un performansından memnun kalmadığı söylenen Zaha’nın ise Suudi Arabistan ve İngiltere’den bazı kulüplerin listesinde olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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