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Fenerbahçe, Lille ile karşılaşıyor | Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

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Fenerbahçe, Lille ile karşılaşıyor | Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Spor Haberleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile kozlarını paylaşıyor. 

LILLE - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier; André, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, Dzeko

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİBİ

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. 

Fenerbahçe, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

 

Düzenleyen:  - Spor
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