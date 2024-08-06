Fenerbahçe'den 'Arda Güler' transferi! Balıkesirli genç yıldız imzalıyor
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Daha önce Gençlerbirliği'nden Arda Güler'i transfer ederek Real Madrid'e satan Fenerbahçe, genç yıldız avına çıktı. Sarı-lacivertliler, Balıkesirspor'un 17 yaşındaki yıldızı Arda İbrahim Akgün ile anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Balıkesirspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Arda İbrahim Akgün ile anlaştı.
Son zamanlarda yetenekli oyuncuları kulübe kazandırmakla dikkatleri üzerine çeken Sarı-lacivertlilerin, 5 milyon TL bonservis bedeli ödeyerek genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.
ARDA İBRAHİM AKGÜN'ÜN KARİYERİ
Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.