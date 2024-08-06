Fenerbahçe'den 'Arda Güler' transferi! Balıkesirli genç yıldız imzalıyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 6 Ağustos 2024 18:51 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme:

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Daha önce Gençlerbirliği'nden Arda Güler'i transfer ederek Real Madrid'e satan Fenerbahçe, genç yıldız avına çıktı. Sarı-lacivertliler, Balıkesirspor'un 17 yaşındaki yıldızı Arda İbrahim Akgün ile anlaşmaya vardı.