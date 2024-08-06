Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan Aziz Yıldırım'a flaş Mourinho sözleri! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Jose Mourinho transferine dair Fransız basınına yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Aziz Yıldırım'ın Mourinho üzerinden kendi reklamını yapmasına izin vermediğini ifade eden Branco, hızlı bir şekilde hareket ederek Portekizli hocayla anlaştığını ifade etti.

Fenerbahçe kongresi öncesinde başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Jose Mourinho'ydu. Mourinho ile anlaşacağını açıklayan ilk isim Aziz Yıldırım olmasına rağmen, Portekizli hocaya imzayı attıran Ali Koç olmuştu.

FRANSIZ BASININA FLAŞ SÖZLER

Yıldırım, "Mourinho'yu ben söylediğim için transfer ettiler" derken, Koç ise Yıldırım'dan önce görüşüp anlaştıklarını söyledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Lille maçı öncesinde Fransız basınından L'Equipe'e konuşurken, dünyaca ünlü hocanın transferine dair de konuştu.

Aziz Yıldırım'ın Mourinho üzerinden reklamını yapmasına izin vermediğini söyleyen Branco'nun açıklamaları şöyle: Dürüst olmam gerekirse, Aziz Yıldırım'ın Mourinho'ya yaklaşarak kendi reklamını yapmasına fırsat vermedim. Lig bittiğinde, Avrupa kulüplerinden önce Mourinho'yu ikna etmek için soluğu Mourinho'nun yanında aldım.

Fenerbahçe'yi Jose Mourinho'ya detaylı bir şekilde tanıtmak için 110 sayfalık bir rapor hazırladım ve ona sunduğumuz bu meydan okuma onu etkiledi. Roma'ya gittiğinde, kulüp uzun süredir bir kupa kazanmamıştı (2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı). Jose Mourinho şimdi Fenerbahçe'de, ligdeki her maçı kazanmak için kurulmuş bir takıma sahip.

İkinci buluşmamız Portekiz'de oldu ve Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile Ali Koç da transfer sürecine dahil oldular. Süper Lig'in en büyük teknik direktörünü getirmek için Fenerbahçe başkanı büyük imkanlar sundu ve Jose Mourinho'ya sezon başına yaklaşık net 12 milyon euro değerinde, iki yıllık sözleşme teklif etti.

BRANCO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sözleri gündeme bomba gibi düşerken Branco'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamayla düzeltme yapan Branco, Jose Mourinho ile ilgili sözlerinin seçim dönemindeki bir röportajdan alındığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Bugün dış basın kaynaklı olarak gündeme yansıyan haberler üzerine Kulübümüzün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sportif Direktörümüz Mario Branco, Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili düzeltme yapmıştır.

İlgili basın kuruluşuna sadece Takımımızın Lille maçını değerlendirdiğini ifade eden Branco; bugün servis edilen Jose Mourinho görüşmeleri ile ilgili bölümün, Kulübümüzün kongre döneminde gerçekleştirildiğini ve bugün servis edilen metinde birisi geçmişte olmak üzere iki ayrı röportajdan bölümlerin birleştirilmiş olduğunu söyledi.

O dönemde yaptığı açıklamalarda da başkan adayları ile ilgili asla yorum yapmadığını ifade eden Mario Branco, Teknik Direktörümüz José Mourinho ile görüşme sürecini ve ilk görüşmeyi kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladığını söyledi.

Sportif Direktörümüz ayrıca böylesi önemli bir maç gününde bu konuların gündeme getirilmesinden de duyduğu rahatsızlığı sözlerine ekledi.