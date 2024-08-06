Lille-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Jose Mourinho kimlere şans verecek?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde Lille'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, Fransa'da avantaj peşinde. İşte zorlu müsabaka öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

G.Saray ve F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

G.Saray ve F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Cabella, Zhegrova, Haraldsson, David

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko

YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahne alabilir. Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

AVRUPA'DA 273. RANDEVU

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİBİ

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Fenerbahçe, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.