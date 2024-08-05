Fenerbahçe Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde 37. sınavına çıkıyor

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Fransa'da Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde ise 37. maçına çıkacak. Kanarya, 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.