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Haberler > Spor > Fenerbahçe Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde 37. sınavına çıkıyor

Fenerbahçe Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde 37. sınavına çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Avrupa&#039;da 273, Şampiyonlar Ligi&#039;nde 37. sınavına çıkıyor

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde ise 37. maçına çıkacak. Kanarya, 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

Fenerbahçe Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde 37. sınavına çıkıyor - 1. Resim

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

36

14

11

11

54

43

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

272

109

55

108

372

388

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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