Fenerbahçe Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde 37. sınavına çıkıyor
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Fransa'da Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde ise 37. maçına çıkacak. Kanarya, 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
82
42
23
17
119
80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
36
14
11
11
54
43
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Avrupa Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
272
109
55
108
372
388
Kaynak: Anadolu Ajansı