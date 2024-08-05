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G.Saray ve F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

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G.Saray ve F.Bahçe&#039;nin Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki rakipleri belli oldu!

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Lille'i geçerse, play-off turunda Slavia Prag - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin play-off turundaki rakibi İsviçre'nin Young Boys ekibi oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Lille’i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi elemişti.

Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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