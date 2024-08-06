Mourinho'dan ilginç çıkış: İyi ki Türkçe bilmiyorum

Mourinho, “Kulüp bana hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak kulüp, Türk futbolu ve futbolcular açısından bir prestij olacak” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kritik Lille maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı. Sakatlanan Fred’in yerine transfer istediği haberlerine değinen Portekizli çalıştırıcı, “Türkçe konuşmak isterdim ama bazen de iyi ki Türkçe bilmiyorum diyorum. Bu garip haberleri duymamış oluyorum. Fred yoksa başka oyuncularım var. Ben sakinim. Tabii ki yeni bir transfer de yapılırsa ‘hoş geldin’ derim” sözlerini kullandı.

“Lille güçlü bir ekip. Zor maç olacak. Bize zorluk çıkaracaklar biz de onlara” vurgusu yapan Mou, “Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir misiniz?” şeklindeki soruya, “Her şey mümkün ama hayal de kurmam. Avrupa Ligi için sorsaydınız ‘evet’ derdim karşılığını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı tura inandığını söylerken Mert Hakan Yandaş da, “Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için her şeyi yapacağız.. Nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz” dedi.