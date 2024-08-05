Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Kadro belli oluyor

Fenerbahçe'nin Lille karşısına sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sol kanatta Maximin ile çıkması bekleniyor. Fred’in sakatlığında ise orta sahayı İsmail ile Mert Hakan teslim alacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu için hazırlıklarını sürdürüyor. Fransa'nın Lille takımı ile eşleşen sarı lacivertlilerde kadro yavaş yavaş belli oluyor.

Jose Mourinho, Lille karşısında sahaya süreceği on biri belirledi. Lugano maçlarının hayal kırıklığı Krunic’i kızağa çekecek Mourinho, Fred’in de sakatlığında orta sahayı İsmail ile Mert Hakan’a teslim edecek.

Ferdi sol beke dönerken, sol kanatta Maximin sahne alacak. Kadronun geri kalanında değişiklik olmayacak.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak.