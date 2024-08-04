Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'nun Lille planı belli: Durdur ve vur

Mourinho'nun Lille planı belli: Durdur ve vur

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho&#039;nun Lille planı belli: Durdur ve vur

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tamamen sonuç odaklı düşünen Jose Mourinho, Fransa’da oyunu değil skoru kazanma derdinde. Fenerbahçe, Lille’e topu verecek ama boş alan bırakmayacak. Kontrayla gol arayacak.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Lugano maçlarında oyun olarak tatmin etmese de turu geçen Fenerbahçe, Lille karşısında da sonuç odaklı olacak. Fiziksel anlamda takımı istediği seviyeye getiremeyen Jose Mourinho’nun tek düşüncesi tur. “Şampiyonlar Ligi için savaşacağız” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Portekizlinin Lille karşısında oyun endişesi yok. Topa sahip olmaya, pas yüzdesine bakmayan Mou için önemli olan golü bulmak. Topu rakibe bırakacak sarı lacivertliler, “Önce durdur, sonra vur” taktiği uygulayacak.

GOLE ODAKLANIN

Lille’e karşı bloklar hâlinde, sert savunma yaparak oyun alanı bırakmamayı hedefleyen Mourinho, oyuncularından hızlı hücumlarla gol bulmalarını bekliyor. “Topu kazandığımız hâlde mümkün olan en hızlı ve kısa yoldan rakip kaleye yönelmemiz gerek” talimatı veren Portekizli, gereksiz pas istemediğini vurguladı. Orta sahada Szymanski’yle destekleyeceği İsmail ve Mert Hakan’a güvenen Mourinho, rakibi bu bölgede durdurup, Osayi ile Ferdi’nin bindirmeleriyle rakibin dengesini bozmayı planlıyor.

ZAJC'A YAKIN İLGİ

Takımdan ayrılmaya hazırlanırken kendini Avrupa kadrosunda bulan Miha Zajc’ın keyfi yerinde. Mourinho, Fred’in sakatlığı, Krunic’in formsuzluğu derken bir fırsat yakalayan Sloven yıldızla yakından ilgileniyor. Zajc’ın iyi bir performans sergilemesi hâlinde takımda kalabilir.

PERES EVİNE DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği isimlerden Luan Peres, Santos’la flört hâlinde. Joaquim’i Tigres’e yollayan Brezilya ekibi, 30 yaşındaki sambacıyla görüşmelere başladı. Türkiye’den gelen teklifleri reddeden Peres’in eski kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İki çocuklu ajan aile... Takastan film gibi hikâyeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda yarı finale yükseldi - SporMilli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda yarı finale yükseldiImmobile, Icardi'nin rekorunu kırdı! İtalyan golcü gelir gelmez tarihe geçti - SporImmobile, Icardi'nin rekorunu kırdıSüper Kupa'da tarihi şampiyonluk! Beşiktaş, Galatasaray'a 5 attı - SporSüper Kupa Beşiktaş'ın olduBusenaz Sürmeneli yarı final şansını yitirdi! Milli boksör Paris 2024'e veda etti - SporBusenaz Sürmeneli veda ettiGalatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük kavga! Taraftarlar birbirine girdi - SporGalatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük kavga!Real Madrid'in yeni transferinden Arda Güler'e övgüler yağdırdı - SporReal Madrid'in yeni transferinden Arda Güler'e övgüler yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...