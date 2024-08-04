Mourinho'nun Lille planı belli: Durdur ve vur

Tamamen sonuç odaklı düşünen Jose Mourinho, Fransa’da oyunu değil skoru kazanma derdinde. Fenerbahçe, Lille’e topu verecek ama boş alan bırakmayacak. Kontrayla gol arayacak.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Lugano maçlarında oyun olarak tatmin etmese de turu geçen Fenerbahçe, Lille karşısında da sonuç odaklı olacak. Fiziksel anlamda takımı istediği seviyeye getiremeyen Jose Mourinho’nun tek düşüncesi tur. “Şampiyonlar Ligi için savaşacağız” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Portekizlinin Lille karşısında oyun endişesi yok. Topa sahip olmaya, pas yüzdesine bakmayan Mou için önemli olan golü bulmak. Topu rakibe bırakacak sarı lacivertliler, “Önce durdur, sonra vur” taktiği uygulayacak.

GOLE ODAKLANIN

Lille’e karşı bloklar hâlinde, sert savunma yaparak oyun alanı bırakmamayı hedefleyen Mourinho, oyuncularından hızlı hücumlarla gol bulmalarını bekliyor. “Topu kazandığımız hâlde mümkün olan en hızlı ve kısa yoldan rakip kaleye yönelmemiz gerek” talimatı veren Portekizli, gereksiz pas istemediğini vurguladı. Orta sahada Szymanski’yle destekleyeceği İsmail ve Mert Hakan’a güvenen Mourinho, rakibi bu bölgede durdurup, Osayi ile Ferdi’nin bindirmeleriyle rakibin dengesini bozmayı planlıyor.

ZAJC'A YAKIN İLGİ

Takımdan ayrılmaya hazırlanırken kendini Avrupa kadrosunda bulan Miha Zajc’ın keyfi yerinde. Mourinho, Fred’in sakatlığı, Krunic’in formsuzluğu derken bir fırsat yakalayan Sloven yıldızla yakından ilgileniyor. Zajc’ın iyi bir performans sergilemesi hâlinde takımda kalabilir.

PERES EVİNE DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği isimlerden Luan Peres, Santos’la flört hâlinde. Joaquim’i Tigres’e yollayan Brezilya ekibi, 30 yaşındaki sambacıyla görüşmelere başladı. Türkiye’den gelen teklifleri reddeden Peres’in eski kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.